Wegverzakking zorgt tot weekend voor hinder op Hasseltse grote ring

Hasselt -

Ter hoogte van we wegenwerken aan het kruispunt van de Singel met Universiteitslaan in Hasselt is een dringende herstelling nodig aan de tijdelijke wegenis. Het verkeer moet er vanaf woensdagnamiddag plaatselijk over 1 rijstrook in elke richting, in plaats van 2 rijstroken. Dit zal minstens tot het einde van de week voor aanzienlijke hinder zorgen voor verkeer van en naar de Maastrichtersteenweg.