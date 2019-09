Peltse schrijfster als enige Vlaamse op Shortlist Bookspot Literatuurprijs

De shortlists van twee BookSpot-prijzen, voor fictie en non-fictie, zijn bekend. Enige Vlaamse naam op de lijst is die van Lieve Joris, die met “Terug naar Neerpelt” meedingt naar de prijs voor non-fictie. De Bookspot Literatuurprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied.