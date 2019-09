Trump proberen af te zetten? De kans is groot dat de Democraten die boemerang recht in hun gezicht krijgen

“De kans op slagen is miniem. Meer nog: het zit er dik in dat het Trump nog populairder maakt en dat het als een boemerang in het gezicht van de Democraten terugkomt. En tóch konden ze niet anders dan dit doen”, zeggen Amerika-kenners. Zeven vragen en antwoorden over de impeachment-procedure die de Democraten hebben opgestart tegen president Donald Trump.