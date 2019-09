Australische hoofdstad legaliseert gebruik cannabis

De Australische hoofdstad Canberra is het eerste gebied in het land geworden om het bezit, gebruik en het kweken van kleine hoeveelheden cannabis voor persoonlijk gebruik te legaliseren. De wet werd woensdag goedgekeurd door het parlement van het Australische Hoofdstedelijk Territorium (ACT), het kleine, zelfbesturende gebied in de Australische federale structuur, waar Canberra deel van uitmaakt.