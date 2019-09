“Garantiefonds schat totale schade op 20 à 25 miljoen euro”

De totale schade van de problemen bij Thomas Cook België bedraagt tussen 20 en 25 miljoen euro. Het Garantiefonds kan die kosten dragen. Dat kondigde minister van Economie en Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) woensdag aan in de Kamercommissie Economie. Het Garantiefonds zet prioritair in op de toeristen die momenteel in het buitenland verblijven. De terugbetaling komt op de tweede plaats, aldus nog Beke.