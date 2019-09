Sebastian Coe mag aan nieuwe termijn als IAAF-voorzitter beginnen

Sebastian Coe mag aan zijn tweede termijn aan het hoofd van Wereldatletiekbond IAAF beginnen. De 62-jarige Brit werd woensdag op een congres in Doha unaniem herkozen als voorzitter voor de volgende vier jaar.

Coe kreeg de stem van elk van de 203 IAAF-leden. Hij volgde in 2015 Lamine Diack op, die de voorbije jaren bij heel wat corruptieschandalen betrokken was. Coe is een voormalige atleet op de middellange afstand. In 1980 en 1984 veroverde hij de olympische titel op de 1.500 meter. Bij de Spelen van 2012 in Londen stond hij aan het hoofd van het organisatiecomité.

“Ik ben heel vereerd en bijzonder dankbaar”, reageerde Coe, die in zijn eerste ambtstermijn vooral werk maakte van een transparantere IAAF. “Het was geen makkelijke opgave. De eerste vier jaren vormden een periode van grote veranderingen. Nu zullen we de IAAF weer opbouwen.”