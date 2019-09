Wervelende Luca Brecel schaart zich bij laatste zestien op China Championship snooker

Luca Brecel (WS 25) heeft zich vlot geplaatst voor de achtste finales op het China Championship snookertoernooi (825.000 euro). In het Chinese Guangzhou zette hij de Engelsman Mark Joyce (WS 48) met 5-0 aan de kant.

In tegenstelling tot zijn wedstrijd in de eerste ronde, die de 24-jarige Limburger na een thriller op de ultieme zwarte bal won, liep het in de tweede ronde veel vlotter. Met uitzondering van de eerste frame die vrijwel een uur duurde, speelde Brecel zijn beste snooker. Zo potte hij breaks weg van 87 en 104 voor een 4-0 voorsprong. Brecel, die in de vorige zes onderlinge confrontaties slechts twee keer van Joyce kon winnen, pakte frame vijf met enkele kleine breaks.

Voor een plaats in de kwartfinales wacht nu de winnaar van de wedstrijd tussen de Chinees Luo Honghao (WS 70) en de drievoudige wereldkampioen Mark Williams (WS 3). Williams ging in juli in de kwartfinales van de Riga Masters nog met 4-1 onderuit tegen het 19-jarige Chinese talent.

Uitslag:

Luca Brecel (Bel/25)- Mark Joyce (Eng/48) 5-0

62/45 - 88(87)/7 - 75/9 - 104(104)/0 - 68/33