Peter Sannen is 'Flowmaker

Beringen - Peter Sannen uit Koersel stelde dinsdag 24 september in de bib van Beringen zijn boek 'The flowmaker' voor.

Het is een autografisch debuut over de zoektocht van Peter naar de ware zin van het leven. "Elke gebeurtenis, elke reis of roadtrip, elke tekst, elke citaat, elke gedachte weerspiegelt de werkelijkheid zoals ik op dat ogenblik de situatie ervaren heb. Inzichten en wijsheden kwamen later, soms tijdens de avond of nacht, soms de dag nadien, ja regelmatig jaren later. Door het lezen van een boek, een moment van stilte in de natuur of het zwembad, een ervaring op een reis of roadtrip in het Westen of het Oosten, uit het Taoïsme, de wijsheden van de Inca's of Maya's of andere vergeten wijsheden en natuurlijke wetmatigheden", vertelt ¨Peter.

Elk hoofdstuk start met gewone alledaagse belevenissen, gebeurtenissen of voorbeelden, gegrepen uit de jeugd, op werk, in de relatie, uit het gezinsleven, op vakantie, op reis of in een groep.

"Na herkenbare levensvoorbeelden, vul ik op een eenvoudige manier de levenslessen, inzichten of wijsheden van het besproken thema aan. Elk thema vormt een bouwsteen op de groeiende weg naar authenticiteit met het ontdekken en ontwikkelen van je innerlijke kompas. Innerlijk leiderschap als basisvoorwaarde om te komen tot uiterlijk authentiek leiderschap; het nieuwe leiderschap voor de toekomst, voor toekomstige dienende leiders", zegt Peter tot slot.