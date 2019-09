Meghan Markle en prins Harry kussen erop los in Zuid-Afrika

Hun tripje naar Zuid-Afrika wakkert duidelijk het vuur tussen prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle nog wat extra aan. De twee werden door de meegereisde fotografen betrapt toen ze aan het kussen waren.

Tijdens de tweede dag van hun reis in Zuid-Afrika werden prins Harry en Meghan Markle allebei naar een andere auto begeleid, maar dat deden ze niet zonder eerst afscheid van elkaar te nemen en wel met een passionele kus. Harry moest namelijk een deel van de trip solo afwerken omdat Meghan bij hun vier maanden oude zoontje Archie wou zijn.

Uit de foto blijkt dat de twee duidelijk nog altijd stapel zijn op elkaar. Bovendien werden ze de hele tijd hand in hand gespot en hadden ze elkaar eerder op de dag ook al in de bloemetjes gezet over het ouderschap. “Hij is de beste papa”, zei Meghan, waarop Harry repliceerde met: “Nee, zij is de beste mama.” Normaal blijft het gezin nog tot 2 oktober in Zuid-Afrika.