Crombez (SP.A) is geleuter beu: “Het is gemakkelijk om te zeggen wat er niet gaat”

Sp.a-voorzitter John Crombez is het beu steevast van andere partijen te moeten horen wat vooral niet kan in de zoektocht naar een federale meerderheid, ook vanwege zijn zusterpartij PS. “Het politiek geleuter over wat niet kan, heeft zijn tijd gehad”, zei Crombez woensdag in De Ochtend op Radio 1. “Van eender wie het komt.”