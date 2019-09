N-VA en SP.A willen samen verjaring seksueel misbruik minderjarigen afschaffen

Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (SP.A) slaan de handen in mekaar om de verjaringstermijn van seksueel misbruik op minderjarigen af te schaffen. Ze hebben daarvoor een wetsvoorstel klaar, dat ze als prioriteit zullen indienen in de Kamercommissie Justitie. Kindermisbruik is bij uitstek een misdrijf dat pas later - soms vele jaren - naar boven komt, waardoor de dader vrijuit gaat, motiveren ze hun voorstel.