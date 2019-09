Bevallen met keizersnede? Probeer het daarna liever niet meer via natuurlijk weg, zeggen Oxford-wetenschappers

Moeders die bij hun eerste bevalling een keizersnede ondergingen, kiezen bij een tweede beter meteen voor die weg. Het zou de kans op onder andere een baarmoederbreuk beperken en ook het leven van het kindje minder in gevaar brengen. Dat zeggen onderzoekers van Oxford University.

Moeders die op de natuurlijke wijze proberen te bevallen nadat ze eerder een keizersnede hadden ondergaan, lopen meer risico op complicaties. De veiligste optie, voor zowel de baby als de moeder, is meteen overgaan tot een tweede keizersnede. Tot die bevinding kwamen de wetenschappers van Oxford University nadat ze de gegevens van 74.000 tweede bevallingen tussen 2002 en 2015 in Schotland hadden ontleed.

Zeven keer groter

Van alle deelnemende vrouwen aan het onderzoek kreeg 1,8 procent van zij die kozen voor een tweede, natuurlijke bevalling af te rekenen met ernstige complicaties. Bij wie voor een keizersnede koos, ging het om amper 0,8 procent. De kans op een baarmoederbreuk was zeven keer groter, namelijk 0,24 procent in vergelijking met 0,04 procent. Die op een bloedtransfusie of -vergiftiging was twee keer groter. Ook de kans op mogelijke schade aan de blaas, baarmoeder of darm was drie keer groter.

En daar stopt het verhaal niet, want de keuze tussen natuurlijke bevalling of keizersnede had ook een impact op de baby’s zelf. Pasgeborenen die via die eerste optie ter wereld kwamen, hadden 8 procent kans op ernstige complicaties in vergelijking met 6,4 procent bij de tweede mogelijkheid.

Beperkt risico

Van de vrouwen die vaginaal wilden bevallen, draaide 71,6 procent van die bevallingen uit op een succes. De rest zag zich toch genoodzaakt over te gaan tot een spoedkeizersnede en dat met alle gevolgen van dien. Die vrouwen liepen volgens het onderzoek opmerkelijk meer kans op complicaties.

Toch zijn de experten, onder leiding van doctoraatsstudent Kathryn Fitzpatrick, van mening dat beide opties een beperkt risico inhouden. Ze raden vrouwen die voor een natuurlijke bevalling willen gaan dat dan ook niet meteen af, maar geven hen wel mee dat ze de risico’s moeten kennen en ook in staat moeten zijn om die te kunnen dragen.

Voorlopig niet bij ons

En bij ons? Dr. Johan Van Wiemeersch, vicevoorzitter en woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, geeft aan dat er bij ons nog geen richtlijnen bestaan die inspelen op de bevindingen van de Oxford-wetenschappers. “We willen het aantal keizersnedes beperken, dus voorlopig wordt hier geen gevolg aan gegeven. Anders zouden we een explosie zien in de toename van het aantal keizersnedes.”