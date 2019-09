Emma Meesseman blinkt opnieuw uit op weg naar WNBA-finale en krijgt complimenten van niemand minder dan LeBron James

Na Ann Wauters (verlies in 2008 en winst in 2016) staan nu ook Belgian Cats Emma Meesseman (22 punten, 3 rebounds, 3 assists) en Kim Mestdagh in de WNBA-finale.

De Washington Mystics wonnen dinsdagnacht namelijk het vierde duel van de halve finale met 90-94 van de Las Vages Aces, wat de tussenstand in deze best of five op een beslissende 3-1 in het voordeel van de Mystics bracht.

Meesseman speelde opnieuw een uitstekende partij, naast MVP Elena Delle Donne (25 punten). In de slotminuut was de Belgian Cat zelfs goed voor de beslissende korf.

Delle Donne stak haar bewondering voor haar Belgische ploegmaat niet onder stoelen of banken. “Emma is als een MVP aan het spelen”, aldus de Amerikaanse. “Ze is één van de besten in de wereld. En wat speelde ze sterk hier. Ze kent geen zenuwen.”

“Emma has been playing like an MVP.” 🗣@De11eDonne praises @EmmaMeesseman and her fourth quarter performance after the @WashMystics punched their ticket back to the @WNBA Finals! pic.twitter.com/1FzuiwrmSJ — NBA TV (@NBATV) September 25, 2019

Het leverde haar meteen complimenten op van LA Lakers-spelers Kyle Kuzma én LeBron James, die aanwezig was bij de wedstrijd. Net als andere NBA-spelers Anthony Davis, Quinn Cook en Draymond Green.

De finale brengt voor Washington Mystics een duel tegen Connecticut Sun, dat Los Angeles Sparks wipte. Meesseman, Mesdagh en co openen zondag in de Amerikaanse hoofdstad en dus in eigen midden. Wie het eerst drie keer wint, kroont zich tot kampioen.

I feel like this photo should be Tweeted all over Belgium. :) @EmmaMeesseman and @MestdaghKim, two terrific basketball players for @WashMystics, are headed to @WNBA Finals. They're two really great people, too. Glad to have them in the @WNBA. pic.twitter.com/Fo9s6ryCs4 — Mechelle Voepel (@MechelleV) September 25, 2019