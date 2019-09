Ter Heide Tongeren viert 20-jarig bestaan

Tongeren - Op donderdag 12 september vierde Ter Heide Tongeren zijn 20-jarig bestaan. Tijdens de feestelijkheden werd ook de opbrengst van de sponsortocht van vrijwilligers Guy en Diane bekendgemaakt.

Ter Heide is een organisatie die professionele ondersteuning biedt aan 430 kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. In 1999 opende de organisatie een vierde vestiging in Tongeren. Ter gelegenheid het 20-jarig bestaan was er een korte viering gepland in de polyvalente zaal van de campus, waarbij zowel bewoners als personeel en vrijwilligers aanwezig waren. In een korte speech werd het verloop van de afgelopen 20 jaar onder de loep genomen. Daarna werden ook de vrijwilligers van Ter Heide Tongeren in de bloemetjes gezet. Nadien kregen ze allemaal een kleine attentie en een drankje. De papa van een van de bewoners zorgde tussendoor voor leuke muzikale intermezzo’s en er waren lekkere hapjes en drank voorzien voor iedereen.

Er was ook tijd om een speciaal initiatief onder de aandacht te brengen. Vrijwilligers Diane en Guy zijn al enkele jaren de vaste ‘vrijdagvrijwilligers’ van campus Tongeren. Bovenop dat vrijwilligerswerk zetten ze zich ook in voor Ter Heide op verschillende manieren. Dit jaar wandelden ze twee sponsortochten om Ter Heide onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen voor de bewoners: de John Muir Way in Schotland en de Lechweg in Oostenrijk. Tijdens de feestelijkheden mochten ze de opbrengst van hun wandeltochten kenbaar maken. Dankzij hun inspanningen zamelden ze maar liefst 2.177 euro in. Langs deze weg willen zij iedereen die hen gesteund heeft hartelijk danken.