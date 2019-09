Garantiefonds: “Ook donderdag vertrekken zeker geen reizigers meer”

Klanten bij Thomas Cook die een pakketreis geboekt hadden, kunnen ook donderdag niet vertrekken. Eerder was al gecommuniceerd dat reizigers vandaag/woensdag moeten thuisblijven. “Voor de dagen erop zal het afhangen van hoe de situatie bij de touroperator evolueert”, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen. De Vriendt hoopt dat er woensdag een curator aangesteld zal worden. “Op dit moment varen wij blind, en beschikken we niet over de nodige gegevens.”