Democraten starten afzettingsprocedure tegen Trump: “Niemand staat boven de wet”

Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, heeft dinsdagavond aangekondigd dat de Democraten een impeachmentonderzoek opstarten tegen president Donald Trump. Het besluit komt er na een erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Daarin zou Trump Zelenski onder druk hebben gezet om belastende informatie over de Bidens naar boven te spitten.