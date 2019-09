Neos Maaseik op fietscruise in Noord-Holland en Texel

Maaseik - Voor de fietsmeerdaagse van Neos lag dit jaar het cruiseschip De Horizon in Arnhem te wachten.

Van Arnhem werd er gevaren over de IJssel naar Zwolle en Hasselt, terwijl de eerste fietstocht van Zwolle via Giethoorn naar Hasselt langs de rivier het zwarte water liep. De volgende dagen werd er aangelegd in Enkhuizen, Den Helder, Alkmaar, Zaandam, Breukelen, Wijk bij Duurstede. Voor de fietsers stonden soms 2 tochten op het programma per dag. Ook werd de oversteek gemaakt naar het waddeneiland Texel, waar tochten van verschillende afstanden konden gefietst worden. Over de 6 fietsdagen werden er ruim 400 km afgelegd.

De niet-fietsers genoten aan boord van de goede zorgen van het personeel en op het zonnedek kon men genieten van het mooie weer en de prachtige omgeving met zijn vele sluizen en prachtige kanalen met de mooie uitzichten en talrijke windmolens.

Kortom een zeer geslaagde combinatie voor fietsers en niet-fietsers.