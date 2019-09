“Intens contact met mensen met dementie dankzij muziek”

Er zijn in België drie doctors in de Muziektherapie, en de Genkse Anke Coomans (39) is daar één van. Dat steeds meer academici deze tak van de wetenschap beoefenen, heeft ervoor gezorgd dat de discipline niet langer in het hoekje van de alternatieve therapieën wordt gedrumd. Integendeel, muziektherapie wordt alom erkend door universitaire centra, zoals het UPC in Kortenberg, waar Anke werkt met mensen met vergevorderde dementie.