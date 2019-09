Uitzonderlijke wedstrijden vragen om uitzonderlijk interviews. En welke wedstrijd is zo apart als een WK? Dus trokken wij naar de hoofdrolspelers op dit WK. Niét met de vraag wie straks hun favoriet is of hoe het met de conditie gesteld is. Wel met telkens 30 afwijkende, aparte, bizarre en intrigerende vragen. Het andere WK-interview.