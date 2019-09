Nations League gaat er anders uitzien: vanaf nu vier landen per poule, Duitsland degradeert niét

De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat het format voor de Nations League wordt aangepast. Voortaan zal er in poules van vier (in plaats van drie) gespeeld worden. Daardoor bestaan divisie A, B en C nu allemaal uit 16 teams en hoeven bepaalde landen die in de eerste editie als laatste in hun groep geëindigd waren - zoals Duitsland - niet te degraderen.

De UEFA geeft op zijn website aan dat het competitieopzet gewijzigd werd om het aantal vriendenmatchen terug te dringen en om de sportieve eerlijkheid te bevorderen. Op deze manier zullen alle teams in hun groep hun laatste wedstrijd immers op hetzelfde moment kunnen spelen. Daarnaast zal het aantal matchen in de Nations League door deze ingreep stijgen van 138 naar 162, wat meer zal opbrengen.

De nieuwe competitieformule betekent dat Duitsland, Kroatië, IJsland en Polen toch weer in de hoogste afdeling mogen aantreden. In de eerste editie degradeerden zij nog naar de B-divisie.

De overige regels blijven wel hetzelfde: de winnaars van elke groep promoveren of gaan naar de finale (voor divisie A), de laatste van elke groep degradeert.

België zit in de A-divisie. De Rode Duivels waren in de eerste editie dichtbij de Final Four met de vier groepswinnaars van de A-divisie, maar ze verloren de beslissende wedstrijd in hun groep verrassend met 5-2 van Zwitserland, nadat ze 0-2 waren voorgekomen in Luzern.

De tweede editie van de Nations League gaat in september 2020 van start.

De onderverdeling van de Nations League ziet er nu als volgt uit:

Divisie A: Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland.

Divisie B: Rusland, Oostenrijk, Wales, Tsjechië, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Slovakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië.

Divisie C: Griekenland, Albanië, Montenegro, Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië.

Divisie D: Gibraltar, Faeröer, Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.