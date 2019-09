Eoly heeft zijn aanvraag om twee windmolens te bouwen langs de E314 in Lummen ingetrokken. Na de vele bezwaren gaat het bedrijf een nieuw dossier maken, maar het blijft de bedoeling op dezelfde locatie windmolens te bouwen.

De windmolens van Eoly zijn ten noorden van de E314 gepland in de buurt van MPI Sint-Ferdinand. Het gaat om turbines met een maximumhoogte van 165 meter en een vermogen van 2,5 megawatt. In Laren is er ...