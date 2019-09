TIPS. Belgische granola en kousen met een knipoog

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Belgische granola



Het Belgische merk Xavies’ heeft een nieuwe granola opgenomen in het gamma met aardbei. Die is samengesteld met havervlokken, lijnzaad, sesamzaad, zonnebloempitten, pompoenpitten, speltvlokken, agavesiroop, rijst, quinoa, gevriesdroogde aardbei, ruwe rietsuiker, honing en kaneel. Te koop in zakjes van 300 en 500 gram of 1 kilo. Vanaf 7,60 euro.

www.xavies.be

Ontschminkende handschoen

Vergeet wattenschijfjes of reinigingsdoekjes. De zogenoemde original handschoen van Delete belooft om al je make-up keurig te verwijderen. Het enige wat je naast het accessoire nodig hebt, is een beetje water. Zo ga je te werk: bevochtig de handschoen en het gezicht, verwijder make-up met draaibewegingen en de huid is schoon. Vervangt tot 500 wattenschijfjes en is wasbaar. Prijs: 7,90 euro bij Di.

www.di.be

Knipoog naar Pink Panter

Het Zweedse kousenmerk Happy Socks heeft een Pink Panther-collectie ontworpen. De samenwerking is geïnspireerd op de originele live-action film en toont een mix tussen de stijl in de sixties en hét handelsmerk van het label: felle kleuren. De zes paar kousen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor 13,95 euro of in cadeaudoosjes met drie of alle zes ontwerpen. Deze zijn te koop voor respectievelijk 39,95 en 69,95 euro. Tip: er zijn ook onderbroeken met de print in de lijn voorzien.

www.happysocks.com

Jarige onderbroek



Ondergoedmerk Sloggi bestaat veertig jaar. Deze verjaardag wordt gevierd met een speciale collectie onderbroeken, die knipogen naar 1979, maar ook met een eigen nummer in samenwerking met de Britse rapster Lil’ Ol’ Granny. Dat is een nieuwe versie geworden van de bekende hit ‘Baby Got Back’, die de titel ‘Granny Got Pants’ meekreeg.

be.sloggi.com