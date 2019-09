Een dappere medewerker bij Disneyland in Californië heeft wel erg veel over voor zijn koopwaar. De man worstelt met zijn tientallen ballonnen terwijl de wind raast. Hij doet er alles aan om de ballonnen onder controle te houden. Zelfs een splitstand op de weg om tegen de wetten van moeder aarde te vechten. Enkele toeschouwers moedigen hem aan maar eigenlijk is het een tragikomisch tafereel.