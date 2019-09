Haalde Disney inspiratie uit Vlaanderen voor Frozen 2?

In november komt het tweede deel van Frozen uit in de cinemazalen. Deze keer moeten zusjes Anna en Elsa vechten om de waarheid over hun verleden te weten te komen. Dat gaat gepaard met heel wat flashbacks waarop hun ouders te zien zijn. Disney liet deze week een nieuwe trailer van Frozen 2 op de wereld los. Opvallend is dat in de trailer gesproken wordt over een betoverd bos, net op het moment dat een bos getoond wordt dat verdacht veel weg heeft van ons eigenste Hallerbos. Het Hallerbos, gelegen in Halle, is langzaamaan wereldberoemd omwille van de prachtige wilde Hyacinten, die het bos in een sprookjesachtige sfeer laten baden. Maar hoe treffend de gelijkenis ook is, of Disney ook écht inspiratie haalde uit het kleurrijke bos in Halle, is niet bekend. Kijk en vergelijk hieronder zelf.