Als blikken konden doden: Greta Thunberg kijkt Trump heel boos aan bij VN-top

Als blikken konden doden, dan was er geen Amerikaanse president meer. Toen Donald Trump de gebouwen van de Verenigde Naties gisteren binnenwandelde, stond Greta Thunberg iets verderop te kijken. Bekijk in de video hierboven hoe de klimaatactiviste Trump bijna doodbliksemde.

De reden waarom Thunberg zo kwaad keek, is waarschijnlijk omdat Trump zijn land in 2017 terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs. De terugtrekking van de VS heeft een grote impact op de haalbaarheid van de doelstellingen van dat akkoord.

De speech van Greta Thunberg is het meest besproken moment van de VN-top. Ze haalde bijzonder hard uit naar de verzamelde wereldleiders. Bekijk die speech in de video hieronder.

Boze Greta Thunberg op klimaattop: “Jullie hebben mijn dromen gestolen”