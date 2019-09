Brussels Airlines haalt passagiers Thomas Cook in Tunesië alsnog op

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal woensdag in totaal 350 passagiers gaan ophalen in de Tunesische stad Enfidha en op het eiland Djerba. Het gaat om de toeristen die er waren gestrand nadat datzelfde Brussels Airlines haar dinsdag geplande vluchten had geschrapt omwille van de financiële problemen bij touroperator Thomas Cook België.