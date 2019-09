Grote werken aan Brussel-Zuid treffen straks zo’n 27.000 reizigers

De werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid tussen 14 oktober en 12 november zullen gevolgen hebben voor naar schatting 27.000 reizigers die gebruikmaken van de piekuurtreinen: 13.500 reizigers in de ochtendspits en even veel in de avondspits. Dat hebben de spoorbedrijven NMBS en Infrabel dinsdag bekendgemaakt bij de voorstelling van het alternatieve vervoersplan voor die werken. Er worden 12 piekuurtreinen geschrapt, daarnaast wordt ook het traject van 35 piekuurtreinen beperkt of aangepast.