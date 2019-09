Nina Derwael grijpt volgende week op het WK gymnastiek in Stuttgart terug naar haar brugoefening van vorig jaar. Ze verdedigt haar wereldtitel dus met dezelfde routine waarmee ze hem won, vorig jaar in Qatar.

Eerder dit jaar op de Europese Spelen in Minsk had Derwael een langere en moeilijkere oefening gebracht, maar tijdens de finale was ze gevallen. Ze werd daardoor ‘pas’ vierde en won later op de dag goud ...