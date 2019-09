Adoptieouders laten dochtertje (9) achter, want “ze is een volwassen vrouw met dwerggroei die ons wilde vermoorden”

Kristine en Michael Barnett droomden van een groot gezin en besloten in 2010 om het Oekraïense meisje Natalia Grace te adopteren. Maar al snel veranderde hun droom in een ware nachtmerrie en deed het koppel een op zijn minst gezegd opmerkelijke uitspraak: “Natalia is een volwassen vrouw met dwerggroei en nu worden wij beschuldigd van verwaarlozing.”