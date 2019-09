Nederlandse versterking voor Wanty-Gobert: Maurits Lammertink tekent tweejarig contract

Wanty-Gobert heeft zich versterkt met de Nederlander Maurits Lammertink. De 29-jarige allrounder was het voorbij seizoen actief bij Roompot-Charles.

Aangezien de Nederlandse sponsor de activiteiten stopt en Nick Nuyens ook nog geen valabele sponsors heeft gevonden, moest Lammertink op zoek naar een nieuwe werkgever. De ex-winnaar van de Ronde van Luxemburg kwam al snel uit bij het team van Hilaire Van der Schueren, de ploegleider waarmee Lammertink in het begin van zijn carrière al samenwerkte in dienst van Vacansoleil.

“Ik ben zeer blij om vanaf volgend jaar voor Wanty-Gobert te koersen”, reageerde de Nederlander. “Tijdens mijn tijd bij Roompot en Katusha - Alpecin behield ik goede contacten met Hilaire Van der Schueren. Naast hem zal ik nog meer bekende gezichten van renners en omkadering van bij Vacansoleil-DCM tegenkomen, wat altijd fijn is. Mijn ambitie is om voor topklasseringen te gaan in rittenwedstrijden zoals de rondes van België of van Luxemburg. Wanty-Gobert rijdt een mooi programma van World Tour wedstrijden, waarin ik me eveneens wil laten zien. Het is zonde dat mijn huidige ploeg er waarschijnlijk mee kapt, maar ik kijk al uit naar dit nieuwe avontuur.”