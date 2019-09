Chaos in Tunesisch hotel na geschrapte vluchten Thomas Cook: “Langer in het hotel blijven? Dat kost 300 euro per nacht”

Sofie Mulkers (25) en Ignace van den Bosch (24) uit Herk-de-Stad zijn momenteel via Neckermann op reis in Tunesië. Donderdag vliegen ze met Brussels Airlines terug naar ons land, maar het is nog onduidelijk of de vlucht zal kunnen doorgaan. Het hotel waar het koppel verblijft, liet alvast weten dat het 300 euro per nacht kost om langer te blijven.