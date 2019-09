Enthousiast vangt de vrouw het bruidsboeket op het huwelijk van haar beste vriendin in Millbrook in de Verenigde Staten. Ze steekt bosje bloemen trots in de lucht in de hoop voor dé vraag. Maar daar denkt haar vriend duidelijk anders over. Geen obstakel is hem te groot om uit deze hachelijke situatie te ontsnappen. Hij springt over het hek en spurt naar zijn auto om zich uit te voeten te maken. Achteraf bleek het om een smakelijk grapje van de man te gaan en trouwt het stel binnenkort.