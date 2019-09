Ruslan Malinovskyi ruilde landskampioen KRC Genk in de zomer voor het Italiaanse Atalanta. De Oekraïner stond in de Luminus Arena vooral bekend om zijn magistrale traptechniek en dat is ook de makers van FIFA 20 niet ontgaan. Zij belonen ‘Mali’ met een plekje in de top 25 van beste vrijschopnemers in het spel.