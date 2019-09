Vijf tips voor een trip naar Valencia

Een gezellig centrum, een bruisend uitgaansleven, strand en lekker eten: het Spaanse Valencia heeft veel te bieden voor wie in de herfst op zoek is naar zon. Onze redactrice zet vijf niet te missen adresjes en activiteiten op een rij.

De fiets op

Het Nederlandse bedrijfje ‘Verrassend Valencia’ heeft zich toegespitst op fietsverhuur in de stad. Je rijdt op fietsen met bagagerek - handig voor je handtas! - en een naam op het achterste spatbord. Zo vind je de juiste tweewieler na een stop steeds terug. De gids van dienst leidt je langs de leukste plekjes, die een mix zijn tussen toeristische trekpleisters zoals de Ciudad de las Artes y las Ciencias en het negen kilometer lange Turia-park. Ook de favoriete plekjes van de locals komen aan bod. Tijdens de rit is tijd voorzien voor een pauze op een terras en leuke vakantiefoto’s.

Ciudad de les Artes y las Ciencias / Mercat de Russafa Foto: vwh

Gezellige marktjes

Aan het rondkuieren in de stad? Dan kom je gezellige marktjes en markthallen tegen. Wil je getuige zijn van de bedrijvigheid van de lokale bevolking? Ga dan ’s morgens even langs in Mercat de Russafa, waar je zelf verse ingrediënten voor een eigen aperitiefmoment kunt kopen. Breng ook zeker een bezoekje aan de Mercado de Colón, gelegen in de wijk Pla del Remei en te midden leuke boetiekjes. De overdekte markthal met Gaudi-actige afwerkingen, geeft onderdak aan kraampjes van juwelenontwerpsters, gezellige bars en restaurantjes. Tips: bestel het typische drankje Aqua de Valencia (let op: verraderlijk!) en lepel een potje typisch turrón-ijs, gemaakt op basis van een soort nougat, uit.

Foto: vwh

Genieten van flamenco

In de stad kun je met eigen ogen zien hoe passioneel de typisch Spaanse dans flamenco is. Ga voor een authentiek optreden in een klein cafeetje, zoals Cafe del Duende. Hier vind je een piepklein podium met vijf stoelen erop. Meer dan een gitarist, twee flamencozangers en -dansers zijn niet nodig om een heel intense, Zuiderse sfeer te creëren. Voor de show krijg je een witte anjer, die je na afloop op het podium kunt gooien als het optreden je kon bekoren. Tips: kom vroeg voor een plekje op de eerste rij om het voetenwerk van de dansers te bewonderen en neem een waaier mee, want het gaat er zo zwoel aan toe dat je het er echt warm van kunt krijgen.

Foto: vwh/Shutterstock

Een dag aan het strand

Net als de populaire bestemming Barcelona heeft Valencia ook een strand. Verwacht je aan een aantrekkelijke promenade vol hoge palmbomen en gezellige restaurants zoals La Giraffe in Alboraya. Op het strand zelf is La mas bonita dé beach bar bij uitstek. Je koopt er versgeperste sapjes, cocktails en kleine, gezonde gerechten. Overdag is er sfeer dankzij housy muziek, na een adembenemende zonsondergang waan je je in de jaren 60 met een soundtrack uit de sixties.

Foto: vwh

Dansen met zeezicht

Voor wie graag uitgaat heeft de stad tal van mogelijkheden. Of je nu graag naar dansen kijkt of zelf graag gaat dansen. In dat laatste geval is de Marina Beach Club de place to be. Verschillende dj’s laten hun geselecteerde danceplaten los op de mix van locals en toeristen op een podium dat van alles is voorzien: vlammen, een rookmachine die je bijna letterlijk wegblaast en kanonnen die feestelijke slingers in de lucht verspreiden. Tomorrowland-sfeertje? Check. Er is een zwembad dat zich leent voor een nachtelijke duik. En als je geluk hebt, krijg je er nog een vuurwerk bovenop. Koop je tickets op voorhand om zeker te zijn dat je erin mag en houd je handtas in de gaten om eventuele diefstal van geld en telefoon te voorkomen. Dansen kan er op zaterdag tot 4 uur ’s nachts.

Extra tips

- Overnachten vlakbij het centrum, ook met grote groepen, kan in B&B City Garden. Je krijgt mooie kamers, waarvan één met hangmat. Verpozen kan op het grote terras met loungy zetels. Schrik niet als je rond 8 uur ’s morgens klokken hoort luiden. De B&B ligt naast een klooster.

- Een topadresje om te proeven van Agua de Valencia in het centrum en te genieten van een bijzonder interieur: www.cafedelashoras.com

- Leuke vakantiefoto’s maken kan op Torres de Serranos, een van de twaalf stadspoorten. Deze ligt in El Carmen, een van de oudste wijken van de stad. Ga helemaal naar boven en maak kiekjes van het prachtige uitzicht. Van hieruit heb je een mooi zicht op de stad en zie je in de verte zelfs de Ciudad de les Artes y las Ciencias. Opgelet: de leuningen naast de trappen zijn laag en helemaal boven is er geen veilige railing voorzien tussen de kantelen. Toegang bedraagt 2 euro, 1 euro vanaf groepen van 10 personen.

Foto: vwh

- Installeer de app Cabify. Zo vind je een taxi in je buurt. Minpuntje: na een avondje uitgaan is de wachttijd soms lang.

- Leuke adresjes om budgetvriendelijk te eten: in het Panorama restaurant eet je met zicht op de hoge golven. Op het aanpalende terras hoor je ook het ruisen van de Middellandse Zee. Restaurant La Paz is een fijn adresje voor de typische paella uit Valencia (met kip, konijn en slakken). Het interieur is fel verlicht. Probeer een plaats op het terras te bemachtigen dat uitkijkt op het strand.