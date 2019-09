Een 27-jarige Zonhovenaar en zijn kompaan hebben zich dinsdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor een geval van verkeersagressie.

Op 30 maart 2017 raakte de man rond 22.30 uur in zijn BMW in de clinch met de vrouw. “Tot drie keer toe wou ze me van de baan rijden en moest ik uitwijken toen ik haar wilde inhalen”, luidde zijn uitleg ...