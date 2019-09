Directie en vakbonden bij Bekaert bereiken voorakkoord, 125 naakte ontslagen

Directie en vakbonden bij staaldraadfabrikant Bekaert hebben een voorakkoord bereikt over het sociaal plan. Het nieuws is bevestigd door vakbondsman Piet Decavele (ACV Metea). Volgens Decavele komen er 125 naakte ontslagen: 95 bij de arbeiders en 30 bij de bedienden. Aanvankelijk had Bekaert een herstructurering aangekondigd waarbij tot 250 banen geschrapt zouden worden in ons land.