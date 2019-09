Verhofstadt: “Wil Boris Johnson nooit nog horen zeggen dat de EU niet democratisch is”

Europees Parlementslid Guy Verhofstadt reageert opgelucht op het oordeel van het Britse Hooggerechtshof dat premier Boris Johnson zijn boekje te buiten ging toen hij het parlement vijf weken lang verdaagde. “Toch één grote opluchting in de brexitsaga: de rechtsstaat in het Verenigd Koninkrijk is levend en wel”, tweet Verhofstadt, die de parlementaire stuurgroep rond brexit leidt. “Ik wil Boris Johnson of eender welke andere brexiteer nooit nog horen zeggen dat de Europese Unie ondemocratisch is.”