UCI laat zich meteen opmerken op WK in Yorkshire… door onverbiddelijk de lengte van sokken op te meten

Een opvallend beeld op het WK wielrennen in Yorkshire: vlak voor de start van de Nederlandse vrouwen in de nieuwe Mixed Team Relay was een UCI-commissaris de kousen van Amy Pieters aan het opmeten. En hij was onverbiddelijk: ze moesten 8 millimeter naar beneden. De oorlog op te lange sokken is geopend.

Hahah the UCI declares once again the war on long socks at the World Championships in #Yorkshire19. This must be the silliest task during this week. pic.twitter.com/4i376AJUTB