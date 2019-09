Kylie Jenner verrast met make-uplijn in samenwerking met Balmain

Kylie Jenner heeft aan het begin van de modeweek in Parijs bekendgemaakt dat ze samen met het Franse modehuis Balmain een nieuwe cosmeticalijn zal lanceren. “Verrassing”, schreef ze op Instagram.

Kylie Jenner groeide de voorbije jaren uit tot een van de grote spelers in de wereld van de cosmetica met haar Kylie Cosmetics, dat ze in 2015 oprichtte. Mede dankzij het succes daarvan werd ze door zakenmagazine Forbes uitgeroepen tot jongste selfmade miljardair ooit. Maar haar honger lijkt nog niet gestild, want ze heeft zopas een samenwerking met Balmain en creatief directeur Olivier Rousteing aangekondigd.

De make-upcollectie wordt vrijdag 27 september voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld tijdens de modeshow van Balmain in Parijs. Het zal onder meer gaan om een lipgloss, lippenstift, oogschaduwpallet, lipliner en een oogpotlood. De producten zullen zijn afgestemd op verschillende leeftijden en huidtinten, en zijn geïnspireerd op de pastelroze outfit van Balmain die Kylie droeg voor de Grammy’s.

Al lang vrienden

Kylie en Olivier zijn al lang vrienden en ook de familie Kardashian-Jenner is kind aan huis bij Balmain. De twee vertellen aan WWD dan ook dat de collectie is ontstaan vanuit hun vriendschap. “We willen allebei dat iedereen die Olivier’s kleding of mijn make-up draagt zich zelfzeker en mooi voelt”, klinkt het verder nog.