Tessenderlo - Dat muziek mensen naar de zevende hemel kan voeren, bewees musicband Odyssey nog maar eens met hun concertopvoering 'muziek uit mijnen tijd'.

Na maandenlange voorbereiding was het op zondag 22 september eindelijk zover. 184 gelukkigen van Samana Tessenderlo-Centrum konden samen met nog velen anderen genieten van "muziek uit mijnen tijd". Musicband Odyssey is een vrij jong Harmonieorkest dat geleid wordt door dirigent Tim Boonen. Het eerste concert van de dag ging van start om 14u. Bewoners van de woonzorgcentra uit de buurt van Tessenderlo kwamen reeds vroeg afgezakt. Vanaf 12u30 reden de eerste rolstoelen binnen. Een speciale parking was in de foyer van het Loo voorzien om rollaters en rolstoelen een plaats te geven. Muziek doet wonderen met een mens. Benen en armen van mensen die reeds jaren aan een rolstoel zijn gekluisterd bewogen mee op het ritme van de muziek. Kippevel momenten waren er toen violist Niels Grosemans en pianiste Arlette Vanspauwen hun "Salut d'amour" de zaal in stuurden. De sopraan Eva Vanduren en de bariton Gertjan Put deden hier en daar een traantje vloeien. Na het einde van deze muzikaal zeer geslaagde namiddag was er voor iedereen nog koffie en taart.

Om 18u30 werd dit alles nog eens overgedaan in een totaal opgeruimde en herschikte zaal. Om dit huzarenstuk voor elkaar te krijgen hebben de mensen van musicband Odyssey en Samana Tessenderlo-Centrum de handen in elkaar geslagen.