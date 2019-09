Elise Mertens strandt na thriller van meer dan twee uur in tweede ronde in Wuhan

Elise Mertens (WTA 24) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA-Premiertoernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.828.000 dollar).

De 23-jarige Hamontse verloor dinsdag in de tweede ronde na een thriller van de 20-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 17), het vijftiende reekshoofd. Het werd 4-6, 6-4 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 22 minuten.

Kenin won vorige week nog de titel in het Chinese Guangzhou. Ze speelde voor de tweede keer tegen Mertens. Eind juni versloeg ze Belgiës nummer één ook al in de kwartfinale van het grastoernooi in Mallorca met 1-6, 6-1 en 6-3. In de achtste finales speelt de Amerikaanse tegen de Française Caroline Garcia (WTA 30) of de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty.

Mertens, afgelopend week halvefinaliste in het Japanse Osaka, was de enige landgenote op de hoofdtabel van het Dongfeng Motor Wuhan Open. Yanina Wickmayer (WTA 161) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde. De Belgische nummer één speelt ook dubbel in China. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze de US Open won, vormt Mertens het tweede reekhoofd. Het duo is vrij in de eerste ronde (zestiende finales).