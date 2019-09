World Cleanup Day ook in Genk

Genk - World Cleanup Day is een wereldwijde burgeractie om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken. Genk was een van de deelnemende steden aan deze grootste burgeractie ooit. In Genk werd deze grote opruimdag gecombineerd met een actie voor de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen

Het initiatief tot de World Cleanup Day is afkomstig uit Estland waar in 2008 onder het motto Let’s do it een grootscheepse opruimactie werd georganiseerd. Meer dan 50.000 Esten namen deel aan het opruimen van zwerfvuil in het hele land. De eerste internationale WCD (world cleanupday) werd gehouden op 15 september 2018. Toen engageerden zich 380.000 vrijwilligers in 155 landen.

Op zaterdag 21 september 2019 vond de tweede internationale Cleanup Day plaats. Vanaf vier uur in de namiddag stroomden vanuit alle hoeken van Genk niet minder dan 155 vrijwilligers toe op het binnenplein van het stadhuis. Ze brachten hun goed gevulde vuilniszakken mee met daarin het zwerfvuil dat ze in de loop van de dag overal in Genk verzamelden.

Dit binnenplein voor de gelegenheid omgetoverd tot een gezellige, zonnige pop-up tuin, een voorproefje van de toekomstige vergroening van het stadscentrum.

Woorden van dank voor de vrijwilligers waren er vanwege de burgemeester en de schepen van leefmilieu, Deze laatste wist te vermelden dat de stedelijke diensten jaarlijks zo'n halve ton zwerfvuil inzamelen, dat is ongeveer 8,5 kg gemiddeld per inwoner, een cijfer om even bij stil te staan.

Voor de vrijwilligers was er een drankje en een ijsje bij leuke muziek, maar ook een standje waar tientallen mensen een positief gewetensonderzoek hielden over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: 'welke bijdrage lever ik reeds en wat vind ik mijn strafste actie?' was de vraag.

Een jury bekeek al de antwoorden en koos vier 'helden van de dag': Diana, Anita, Berta, Marcel en Betsy. Zondag, tijdens de autoloze zondag op de Evence Coppéelaan werden nog eens twee helden uitverkozen: Remi en Monique.