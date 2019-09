Truiens Vlaams Belang opgedoekt omdat vrouw die Hitlergroet bracht, blijft opduiken

Sint-Truiden -

De afdeling van Vlaams Belang in Sint-Truiden is voorlopig opgedoekt. “Intern was er niks dan ruzie”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “In november volgen bestuursverkiezingen.” Voorzitster Katrina Langlet bleef maar naar vergaderingen komen, ook al was ze uit die functie ontslagen na het uitbrengen van een Hitlergroet op een feestje.