KVLV onder de indruk van 1,3 km lang breiwerk

Alken - Op 21 september, 'Werelddag Dementie', reed KVLV Alken met een volle bus naar de Engelenbrucht in Tildonk (achter Leuven), want hier organiseerde KVLV nationaal een ontmoetingsmoment van de actie 'Losse Draadjes Verbinden', een gezamenlijk initiatief van Zorg-saam, KVLV Vrouwen met Vaart, Zorg Landelijke Thuiszorg, Ons Zorgnetwerk en ons.

Er werd een breiwerk van 1,3 kilometer lang tentoongesteld. Elke centimeter staat symbool voor één van de meer dan 130.000 mensen in Vlaanderen die de diagnose dementie krijgen. Onder het motto 'Losse draadjes verbinden' wil de actie de ziekte in de kijker zetten, maar vooral mensen samenbrengen.Het werd een heus festijn, een moment waarin de aanwezige mantelzorgers in het zonnetje werden gezet, dit onder begeleiding van het geweldige Re-Member-Mi koor (WZC Cecilia) die hun mooiste liedjes brachten.