Viversel

Heusden-Zolder - In buurthuis De Val in Viversel werd voor het eerst een bloemen-workshop georganiseerd.

Het idee en de organisatie is in handen van Ateljee E. Het bleek een shot is de roos te zijn. Er namen 13 mensen deel. Het was er leuk en gezellig, en vooral het eindresultaat was prachtig!