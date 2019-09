Jeugd voetbalclub Heers VV boomt

Heers - De jeugdafdeling van voetbalclub Heers VV blijft boomen. Met liefst 177 jeugdspelers, verspreid over twaalf ploegen van 4 tot 21 jaar is het de grootste jeugdvereniging van Heers.

Afgelopen zondag hield de club zijn jaarlijkse jeugdvoorstelling voor de wedstrijd tegen Kesselt. “We blijven we maar groeien”, vertelt Steven Tuts van het jeugdbestuur. “We hebben een team van 21 trainers en bestuursleden. Iedere woensdag- en vrijdagavond staan ze paraat om jongens én meisjes de kneepjes van de voetbalsport te leren. Het doel van onze jeugdwerking is plezier koppelen aan een sportieve opleiding. We hebben een team bij de U21 dat voor de doorstroming naar de reserven en eerste ploeg moet zorgen. Maar het leeuwendeel van de leden is jonger dan 8 jaar. We organiseren op woensdag zelfs gratis kleutervoetbal voor kinderen vanaf 4 jaar.”

Dat kleutervoetbal blijkt een succesverhaal. “De opkomst is echt overweldigend, met intussen al 30 kleuters die hier een uurtje op een plezante manier aan sport komen doen”, aldus lesgeefster Claudine Hartjesveld. “Ik doe gevarieerde oefeningen met een spelelement, waarbij de bal altijd een rol speelt. Soms werk ik rond een thema en mogen de kinderen verkleed komen. Ik betrek ook steeds de ouders, sommigen helpen mij bij de uitwerking van de oefeningen.”

Meer info: 0497/92.03.03 of steven.tuts@gmail.com