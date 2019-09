Waarom Victor uit ‘Boer zkt vrouw’ zo afstandelijk overkomt

Victor (25) komt in het televisieprogramma ‘Boer zkt vrouw’ niet meteen over als de grote romanticus en dat is ook de kijkers niet ontgaan. “Ik heb wel degelijk emoties hoor”, zegt de akkerbouwer uit Bulgarije in Dag Allemaal.

De speeddates van de 25-jarige Victor verliepen allemaal heel zakelijk en afstandelijk, van romantiek was geen sprake. “Ik besef dat want ik ben kritisch voor mezelf en ik leef in Bulgarije. Het is een goed land om te leven maar je moet haar op je tanden hebben. Als je de mensen hier een vinger geeft, nemen ze een arm. Maar als ik iemand beter leer kennen, dan lach ik veel en geef ik wel warmte.”