Josje laat placenta drogen en slikt elke dag deel in: “Ik voel me daar goed bij”

Josje Huisman, het voormalige K3’tje, beviel op kerstmis van een zoontje en dat heeft haar wereld op zijn kop gezet. In haar gloednieuw boek ‘Goed bevallen?’ onthult ze onder meer dat ze haar placenta liet drogen om het daarna, in poedervorm, in te slikken. Dat zegt ze in Dag Allemaal.

Het boek is gebaseerd op gesprekken met vroedvrouwen, experts en op haar eigen ervaring als kersverse moeder. Ook legt ze uit dat ze tijdens haar kraamperiode haar placenta liet drogen en hem liet capsuleren in poedervorm. “Elke dag slikte ik zo’n capsule en ik voelde me daar goed bij. Ik snap dat het voor veel mensen een ver-wegshow is maar ik vond he toch de moeite.”