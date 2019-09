Caroline Gennez (SP.A) stopt met lokale politiek

Voormalig SP.A-voorzitster Caroline Gennez, sinds 13 jaar gemeenteraadslid in Mechelen, stopt met lokale politiek. Dat laat ze zelf weten in een persbericht. Sp.a zit er momenteel in de oppositie, maar van 2006 tot 2012 was Gennez eerste schepen in Mechelen. Gennez blijft wel actief in het Vlaams Parlement.