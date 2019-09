H&M door bekende kapper onder vuur genomen voor styling kapsel

Op sociale media krijgt H&M er flink van langs omdat het bij een campagnebeeld voor de website het kapsel van een jong, zwart model slecht zou hebben gestyled. Vernon Francois, kapper van talrijke beroemdheden, liet ook van zich horen. “Dit moet stoppen”, zegt hij.

Voor de campagnefoto’s voor de website van de kinderlijn van H&M schakelde het Zweedse label onder andere een jong, zwart model in. Normaal zou dat op applaus onthaald worden, maar heel wat mensen op sociale media vinden dat het haar van het meisje slordig werd gestyled en dat het daarom onrespectvol overkomt. Ook kapper van de sterren Vernon Francois vond dat niet kunnen en legde via Instagram uit waarom.

Aan lot overgelaten

“Het is essentieel dat we een gesprek hebben over deze foto. Dit mooie, jonge meisje haar haren zien eruit alsof ze amper aandacht hebben gekregen, in tegenstelling tot de andere modellen die duidelijk voor iemand hebben gezeten die wel wist wat met hun haartextuur moest gebeuren. Mijn hart breekt als ik nog maar eens een meisje van mijn gemeenschap voor de spiegel zie zitten en genegeerd worden door het team rond haar, aan haar lot overgelaten omdat niemand weet hoe ze met zo’n haar moeten omgaan”, klinkt het.

En daar stopt het niet. “En alsof dat nog allemaal niet erg genoeg is, zijn er zeker vijftig mensen die deze foto hebben gezien en goedgekeurd voor die werd gelanceerd. Het is naar adem happen als je weet dat niemand er naar heeft gekeken en dezelfde reactie had als het internet. Dit is een probleem en we moeten beter doen. Onze meisjes en jonge vrouwen verdienen beter. Laat dit een leerzaam moment zijn”, besluit hij.

Natuurlijke look

Toen het magazine Nylon bij H&M om een reactie polste, kwam het met het volgende statement: “We zijn ons bewust van de commentaren, maar deze kinderen die voor ons model staan komen naar de studio nadat ze de middag in school hebben doorgebracht en we mikken dan ook op een natuurlijke look die dat weerspiegelt. Kinderen mogen kinderen blijven.”

Apparently @hm thinks allowing this African American young lady’s hair to look like this in their AD is acceptable! I find this disrespectful! This is a clear example that there are no people of color working at the higher level because they would have not allowed this#DoBetter pic.twitter.com/dpvyMwlyqc — Shannon Sheree (@ShannonSheree) September 20, 2019